Hatalmas veszteség érte Vajna Tímeát

Sokkolta Vajna Tímeát Beverly Hills-i otthonának állapota, miután hazatért New Yorkból. Az özvegy egy hónappal ezelőtt számolt be arról, hogy Kaliforniában az elmúlt egy hónapban milyen pusztító viharok tombolnak, az állam több részén is kilakoltatták a lakosságot, mert földcsuszamlás veszélye is várható volt.

Bár az özvegy nem ezen a részen él, de az ő házát sem kímélte az időjárás, sok helyen beázott, majd be is penészedett a luxusvilla, amit most csalódottan mutatott meg a közösségi oldalán.