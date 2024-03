Így ünnepelt a nemzeti ünnepen Rúzsa Magdi és a hármas ikrek - képek

Rúzsa Magdinak is fontosak a hagyományok, ezért hármas ikreit is eszerint neveli. A március 15-i nemzeti ünnepen számos nyilvános rendezvényen volt lehetőség megemlékezni a szabadságharcról, az énekesnő és családja is ellátogatott az egyik eseményre, ahonnan gyerekeivel készült közös fotót is mutatott a közösségi oldalán.

Sokan vettek részt az 1848. március 15-i forradalomról és az azt követő szabadságharc emlékére rendezett programokon, melyeknek kedvezett a tavaszias, napsütéses időjárás is. Többek között Tóth Gabi is családjával ünnepelt, és kislányát is megmutatta egy fotón, ahogy a nemzeti százlót tartja a kezében. Most Rúzsa Magdi is közzétett néhány felvételt, hogyan telt számukra az ünnep, az énekesnő és családja a Budai Várban tartott eseményt választották. A közös fotókon Rúzsa Magdi két kisfiával, Zalánnal és Kevével látható, amint a bejáratnál huszáröltözetbe öltözött férfit, és egy hegedűlő nőt figyelnek együtt nagy érdeklődéssel.