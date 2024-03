Ilyen volt Szabó Zsófi első napja a TV2-nél

A nyilvánosság szeme láttára nőtt fel, aki már kislányként is bontogatta színésznőként a szárnyait. A nézők a TV2 nagysikerű műsorában, a Joban Rosszban sorozatban ismerhették meg, azonban mikor édesapja, Szabó Gyula meghalt, felmondott a TV2-nél, hogy fel tudja dolgozni a veszteséget.

Azonban február közepén hivatalosan is bejelentette, hogy visszatér, amit előtte már többen pletykáltak. Saját bevallása szerint új kihívásokra és feladatokra vágyott, ezért hozta meg ezt a döntést. A színésznő több produkcióban is látható lesz, valamint azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy ő lett a március 8-án induló TV2 Klub nagykövete is.