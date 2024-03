Jelentős műsorváltozás lesz a TV2-n

A korábban kiadott műsorrend szerint a TV2-n, március 29-én, pénteken, 18.55-től kezdődött volna a népszerű Házasság első látásra, ám a változtatás miatt aznap, Nagypénteken, a Tények után lesz Tények Plusz is, így a reality 19.55-kor kezd. Ennek megfelelően módosul a Hazatalálsz kezdési időpontja is, 21.20-kor kerül a képernyőre. A piacvezető TV2 vasárnap is változtat, a Next Top Model Hungary után nem az 57 másodperc című akciófilm lesz adásban, hanem a Női szervek című film (Melissa McCarthy és Sandra Bullock főszereplésével).

Házasság első látásra

Fotó: TV2