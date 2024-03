Katalin hercegné ismét manipulálhatta a fotóját

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, több nemzetközi fotóügynökség, többek közt a Reuters, a Getty Images és az Associated Press is visszavonta kiadásából azt a hivatalos fotót, amely nemrég jelent meg Katalin hercegnéről, mert azt manipulálhatták. A walesi hercegné elnézést kért minden félreértésért, amit a nemrég megjelent hivatalos fotójával okozott, azonban a történtek nagyon megviselték.

Katalin hercegné szerint az őszinteség áll mindenek felett, ezért úgy érezte mindenkinek meg kel tudnia az igazságot, ami előtt a fél világ döbbenten áll.