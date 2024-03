Kiderült, mikor rendezik az idei Gourmet Fesztivált

Aa Gourmet fesztivál nagykövetei

Fotó: Gourmet fesztivál

Az MBH Bank Gourmet Fesztivál idei nagykövete Fekete Zsóka, aki mangalicákat tenyészt saját farmján, melynek fő profilja a kézműves termékgyártás. Kisüzemében készült magas minőségű prémiumtermékei határainkon túl is rendkívül népszerűek. Piacozó nagymamának besegítő kislányból lett maga is állattenyésztő, munkáját, mangalica termékeit számos hazai és nemzetközi elismerés dicséri. Szintén a Gourmet nagykövete Ormós Gabriella, aki a kommunikációs szakmát adta fel, hogy a kovász bűvöletében éljen, és legfontosabb küldetése, hogy minél több embert megtanítson finom és egészséges kenyeret sütni. És a nagykövetek sorát erősíti Ötvös Zsuzsanna is, aki klasszika-filológia szakos doktori hallgatóként vált gasztrobloggerré, majd cukrásszá. Az elmúlt tíz évben több neves fine dining étteremben dolgozott, jelenleg a Laurel Budapest cukrász- és társséfje.