Legújabb képei miatt szétszedik a csontsoványra fogyott Tóth Andit

Bár az elmúlt időszakban többször is szerepelt különböző tévéműsorokban, a képernyőn keresztül nem volt feltűnő, mennyire aggasztóan lefogyott Tóth Andi, aki az énekléstől már teljesen visszavonult. A döntésében közrejátszott, hogy a stressztől is megkímélje meg magát, most mégis úgy tűnik, hogy nem lett számára kedvezőbb a helyzet, ugyanis nagyon nyúzottnak, betegesen soványnak tűnik a legújabb képein. Ezt egyre többen észreveszik és üzennek neki, amit nem vesz jó néven.