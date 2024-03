Megdöbbentő dolog derült ki Deutsch Anita és Kinizsi Ottó házasságáról – videó

„Rájöttem arra, hogy a féltékenység meg tudja ölni a kapcsolatokat, így az elején hamar sikerült levetkőzni ezt. Még nagyon az elején voltunk, amikor Anita elment egy buliba... Alig voltunk 2-3 hete együtt, és elment egy osztálytalálkozóra. Amit elképzeltem, hogy ott mi történik, mert még mindig nem jött haza, sokkal rosszabb volt a valóságnál, mint kiderült. Az lepett meg, hogy amikor hazajött, annyit mondott, hogy kicsit meginogtam, de nem történt semmi, csak ezt el akartam neked mondani. Erre én: Jézusom, soha senki nem volt velem ennyire őszinte. Abban a pillanatban megszűnt a fájdalmam, a félelem, és ezt el is tudtam neki mesélni. Rájöttem, hogy valahol ez az alapja ennek a dolognak: ha szeret engem annyira, hogy bevallja, ha valami van, és én is viszont – mert ez is megtörtént a 22 év alatt –, akkor ezt sokkal könnyebb kezelni. Nem mételyezzük meg felesleges féltékenységgel a kapcsolatunkat” – mondta Ottó.