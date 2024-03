Metzker Viki elfelejtett melltartót venni, megmutatta hatalmas, meztelen melleit - kép

Metzker Viki büszke az alakjára, ezért mikor alkalma nyílik rá, előszeretettel mutogatja formás, kerek fenekét vagy hatalmas melleit. A DJ és egykori playmate a Playboy címlapján is szerepelt, sőt még Hugh Hefner híres villájában és Las Vegas-i klubjában is megfordult.

A zenész azóta hozzáment a BSW zenekarból ismert párjához, Ferenczei Gáborhoz, azonban a Dancing with the Stars sztárja azóta sem mondott le arról, hogy az Instagram-oldalán is levetkőzzön. Legutóbb a fekete felsője alá felejtett el melltartót húzni, így semmi nem takarta hatalmas, csupasz melleit, amit imádnak a követői.