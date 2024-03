Ördög Nóra hatalmas titkot árult el a Next Top Model Hungaryről - videó

"Nagyon intenzív forgatási időszak volt. Azért volt nagyon intenzív ez az időszak, mert a lányok összeköltöztek a villában, ott nem volt szünnap. Mindez párhuzamosan zajlott a Dancing with the Stars műsorral, összecsúszott pár élő show-val... Kicsit zaklatott időszak volt, de nagyon élményekkel teli, nagyon más, mint amit korábban csináltam" - vallotta be.

Hozzátette: régi álma vált valóra, hogy a műsor által bepillantást nyerhetett a divat világába.

" Kívülről tényleg viszonylag keveset tudunk erről, hogy mi történik valójában. A csillogást látjuk, de nyilván ismerve néhány topmodellt, meg fotós a férjem is, tudom és érzékelem, hogy kőkemény munka van a háttérben" - részletezte a műsorvezető.