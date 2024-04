Átlátszó, csipkés topban mutatta meg hatalmas melleit a Házasság első látásra szereplője - kép

Góbi Hilda, a Házasság első látásra című műsor egyik legmegosztóbb szereplője volt, mostanra azonban többen megkedvelték. Újdonsül férjével, Lacival először nem találta meg a közös hangot, sőt az is sokként érte őt, hogy párjának gyereke van, ráadásul vidéki, azonban mostanra közelebb kerültek egymáshoz. Sőt, a fiatal lány még a szexről is beszélt a férfival, és elárulta, hogy mik azok a dolgot, amelyek be tudják őt indítani.

A fiatal lány nemcsak a műsorban, de az Instagram-oldalán is gyakran mutogatja magát merész, szexi ruhákban. Legutóbb a műsorból ismert Melindával és Gyöngyivel bulizott, és láthatóan nem félt megválni a ruháitól.