Bódi Gusztiék fia elárulta, miért kellett megszöktetnie a feleségét

Felesége, Gina elárulta, nem gondolta, hogy férje lesz az igazi, de ma már nagyon örül, hogy végül mellette döntött. "Tudni kell, hogy amikor megismerkedtünk, az egész véletlenül történt. Én csak 17 éves voltam, míg ő egy meglett családapa, egy 26 éves férfi volt. Aki nem öreg, de volt már családja, vele élt a kisfia, akit én neveltem föl. Négyéves korában megkaptam a Csabikát" - mesélte a TV2 stúdiójában Gina.

Bódi Csabi most a Palikék világa című Youtube-műsorban mesélt arról, hogy fél évig nevelte egyedül a fiát, de nem volt egyszerű az élete. Volt, hogy bement egy ruhaboltba, de fogalma sem volt arról, milyen meretei vannak a gyereknek, vagy hányas lába van. "Azért szöktünk meg Ginával, mert a szülei mindenáron akarták, hogy leérettségizzen. Amivel nem is volt baj, de én nem tudtam várni, nekem szükségem volt egy anyára, mert egyedül neveltem a Csabikát négyévesen, meg feleségre is szükségem volt" - mesélte Csabi.

"Nem volt divat a válás, a mai napig sem az, de hogyha két lélek nem egyezik, akkor roma hagyomány ide, roma hagyomány oda, jobban jár mind a két lélek, ha külön utakon járnak, és mindenki meg tudja találni a boldogságát. Úgy, ahogy én is meg tudtam találni az enyémet Gina mellett. Most volt a 17 éves házassági évfordulónk" - vallotta be Bódi Guszti fia.