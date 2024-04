Borzalmasan megváltoztak a Dawson és a haverok sztárjai - megdöbbentő képek

A népszerű tinisorozat, amely a fiatal felnőtteket is megcélozta, a Massachusetts állambeli a fiktív Capeside-ban játszódott. Egy baráti társaság életéről szólt, a középiskolától kezdve a főiskoláig. A sorozat ötlete a többek között a Sikoly-sorozatot és a Tudom, mit tettél tavaly nyáront is jegyző Kevin Williamson fejéből pattant ki, aki saját kamaszkorából vett elő történeteket - ebben Paul Stupin producer segített neki, aki egy másik (klasszikussá lett) sorozat, a Beverly Hills 90210 születésénél is jelen volt. Lássuk, kivel mi lett azóta!

Dawson és a haverok

Fotó: The WB

James Van Der Beek - Dawson Leery

13 évesen, sportolás közben agyrázkódása lett, az orvos pedig egy évre eltiltotta a sporttól - többek közt ezért fordult a színészet felé. Megkapta Danny Zuko szerepét az iskolai Grease előadásban (a filmben, mint sokan tudják, John Travolta vitte a karaktert). Ez annyira megtetszett neki, hogy utána kisebb színházakban voltak munkái, majd 16 évesen édesanyjával együtt New Yorkba utazott, hogy ügynököt keressen és meghallgatásokra mehessen.

Dawson és a haverok

Fotó: The WB

Egyetemre járt, színdarabokban mutatta meg magát, majd láthatták a Kerek világ és a Csillagvirágok nézői. Utána úgy tűnt, a karrierje zsákutcába jutott, tanult, utazgatott - majd jelentkezett a Dawson és a haverok egyik szerepére. Megkapta a főszerepet a sorozatban, és az élete megváltozott.

James Van Der Beek a Dawson és a haverok sorozatban

Fotó: IMDb

A Texas Rangers - Az igazi texasi kopók című filmért már hárommillió dollárt kapott, szerepelt a Prérifarkas Bluesban, A vonzás szabályaiban. A Barátaim jobb élete sorozatban 13 részben, a CSI: Cyber szériában 31 epizódban látható, sokáig volt a Ne bízz a ribiben! és a Mercy angyalai szereplője. Második felesége Kimberly Van Der Beek, hat gyerekük van.

Így néz ki most:

James Van Der Beek

Fotó: AFP/Valerie Macon

