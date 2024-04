Brutálisan összeverték az utcán a TV2 sztárját

"Úgy döntöttem, elmesélem a történetemet, ugyanis életem egyik legnagyobb csalódása volt ez az eset. Soha előtte és utána nem történt ilyen velem, hiszen lehetőséget sem hagyok ilyesmire. Bárhol megtámadhatnak, viszont a segítségnyújtás megtagadása és a bűnpártolás a rendőrség részéről kifejezetten meglepett... " - írta a ciprusi esetről.

Korábban a Farm VIP-ban is látott sztár egy évet élt Cipruson, ahol korábban semmi kellemetlen élménye nem volt. Most minden részletet elmondott a brutális támadásról, és képeket is mutatott súlyos sérüléseiről.