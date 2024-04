Még mindig nincs kész Csobot Adél és Istenes Bence balatoni álomotthona

"Ahol most tartunk, az az állapot, hogy a ház már jó ideje beköltözhető állapotban van, úgyhogy mi be is költöztünk. Nagyon sok részét már berendeztük és belaktuk, de még mindig vannak olyan helyiségek, ahonnan hiányoznak bútorok. Lehet, úgy tűnik, hogy nagyon bánatos mondjuk, de nem! Mindig mondom a Bencének, hogy szerintem baromi jó, hogy ilyen finoman, mondhatni komótosan haladunk, mert így mindennek lehet örülni" - mesélte az énekesnő.

Istenes Bence azt mondta, ő annak idején elhitte, hogy múlt augusztusra teljesen elkészülnek, később kellett rájönnie, mennyi munka van még a házzal, miután az felépült.