Első gyerekét várja a Jóban Rosszban egykori színésznője - képek

Bálizs Anett eddig a karrierjére koncentrált, de most elérkezettnek látta az időt a családalapításhoz. Magánéletéről nem árul el túl sokat, bár közösségi oldalán gyakran enged bepillantást nyerni a követőinek a mindennapjaikba. Párjával is gyakran oszt meg közös fotót, viszont a kapcsolatukról csak keveset tudni. De minden bizonnyal nagyon jól kijönnek egymással, hiszen most együtt alapítanak családot. A Jóban Rosszban egykori főnővérének hamarosan megszületik az első kislánya, de a nevét egyelőre még nem árulta el.

Boldog vagyok, hogy megoszthatom Veletek a hírt: hamarosan érkezik a kislányunk! Izgatottan és nagy-nagy szeretettel várjuk már!