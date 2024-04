Újabb hírek érkeztek a súlyos beteg világsztárról

Az angol szöveg pontosan azt jelenti, hogy a gyomorproblémák túlélője, így minden bizonnyal gyomor-vagy bélproblémával kerülhetett kórházba a sztár.

Hivatalos közlemény azonban a mai napig nem érkezett az állapotáról, így a követői is csak találgatni tudnak a rejtélyes betegségét illetően - írja az Instyle.

50 évesen is remek formában van Kate Beckinsale, amit az Instagramon is rendre bizonyít szexi fotóival, huszonéveseket megszégyenítő formában van. A róla készült képek alapján senki nem tippelné meg valódi életkorát, pedig Beckinsale-nek már egyetlen lánygyereke is 23 éves múlt. Gyakran lapi meg a követőit különleges fotósorozattal, legutóbb forró fürdőruhás képeket osztott meg a közösségi oldalán.