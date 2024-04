Kínos jelenet: hazugságon kapta felesége a TV2 sztárját - videó

Péter felesége, Enikő kíváncsi volt, hogy András miért ilyen mogorva a feleségével, eközben a férfi elárulta neki, hogy Hildával múltkor telefonszámot is cseréltek, valamint azt is, hogy leginkább Enikő tetszik neki a lányok közül. A kellemetlen szituáció még inkább elfajult, amikor Enikő Petrának is elfecsegte, hogy férje már megpróbált kikezdeni Hildával is, erről azonban Petra nem tudott, Enikő ezt nem is sejtette, ezzel hatalmas viták sorát indította el aznap este.