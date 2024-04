Megdöbbentő titkot árult el Várkonyi András

„Pajtival az ürömi menhelyen választottuk ki egymást, már 3 éve. Rögtön odajött hozzám és lepisilte a nadrágomat, kijelölt magának. Az unokánk is velünk volt, az ő szívét is azonnal elrabolta. Azt szokták mondani, hogy mentett kutya, de igazából mi vagyunk a mentettek, az egészségünk záloga, hiszen sokat kell mozogni vele, mindig ad valamilyen feladatot.

Egy időben ezek a séták nem mentek könnyen, komoly ízületi problémákkal küzdöttem.

Először a jobb kezemben, aztán már a végtagjaimba és a csípőmbe is kiterjedt, és olyan volt, mintha tűvel szurkálnának. Sajgott a testem, éreztem, hogy valamit tennem kell. Oszvald Marika ajánlott egy ízületregeneráló keveréket, ami segített a bajomon. Ez nagyon sok hasznos összetevőt tartalmaz, például a fűzfakéregben gyulladásgátló anyagok vannak, középkori szerzetesek is használták már fájdalomcsillapításra. Az indiai tömjénfa egy igazi ajurvédikus kincs, alkalmas arra, hogy blokkolja a gyulladást okozó enzimeket. A reumával egy kis szíves virág kivonata képes leszámolni. Nemcsak azért örülök, mert elmúlt a fájdalom, hanem azért is mert már nem okoz gondot egy-egy hosszabb séta sem, Pajtival és a feleségemmel" – mondta az ország Vili bácsija.