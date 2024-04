Meghalt Barbara Rush

Később kora nagy sztárjai mellett is feltűnt, az Oroszlánkölykökben például Marlon Brandóval, a Strangers When We Meetben Kirk Douglasszel, a Robin és a 7 gengszterben Frank Sinatrával, A hallgatag emberben Paul Newmannel szerepelt.

Barbara Rush 2019-ben

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2019 Getty Images

Tévésorozatok közül olyanokban láthattuk hosszabban, mint a Peyton Place, a Flamingo Road, az All My Children vagy utoljára a Hetedik mennyország.