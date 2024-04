Megszólalt a rendőrség Kis Grófo apja sírjának feltöréséről

- nyilatkozták a Borsnak.

Nemrég Kozák István Gyémi, Kis Grófó Kanadában élő testvére tombolva üzent azoknak, akik megalázták és feltörték apja, Nagy Grófo Kozák László sírját. Ő is és testvére is elutaztak Szolnokra, hogy személyesen nézzék meg édesapjuk sírjának állapotát, és 24 órát adtak az elkövetőknek, hogy feladják magukat a rendőrségen. Ezen felül mindenkit arra kért, osszák meg a videóját, sőt még a telefonszámát is megadta, csak, hogy személyesen is elérjék őt a rongálók.