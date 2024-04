Elfelejtett melltartót venni a nyitott blúza alá a Next Top Model Hungary versenyzője - kép

Baranyi Panna, a Next Top Model Hungary versenyzője korábban még soha nem szerepelt a tévé képernyőjén, és csak amatőr szinte modellkedett, hétről hétre bizonyít a műsorban. A nézők már láthatták, hogy a versenyzők között többször is vita alakult ki, ami nem meglepő, hiszen 16-an élnek összezárva, ezzel együtt pedig a feszültség is ő.

Baranyi Panna és Papp Gabi között különösen elmérgesedett a viszony, utóbbi úgy gondolja, hogy a lány nem alkalmas modellnek, ami bár rosszul esett vetélytársának, alaposan megcáfolta az állítását.