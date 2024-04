Szülés közben készült fotókat mutatott gyereke születésnapján Bruce Willis lánya

A 35 éves Rumer Willis és barátja, Derek Richard Thomas kislánya, Lou most egyéves, ezért a színésznő közzétett pár fotót az Instagram-oldalán, melyen megmutatta születésnapos gyerekét, és pár családi fotót is. közölt pár fotóval egy lapozható bejegyzésben. A korábbi sztárpár, Demi Moore és a gyógyíthatatlan beteg Bruce Willis első unokájának születéséről is előkerült pár felvétel, amin édesanyja meztelenül, a kádban ülve is látható vajúdás közben.

Ó, én apró, tündéri kislányom, nem hiszem el, hogy egyéves vagy. Ez az elmúlt év veled volt eddigi életem legszebb éve. Lou, soha nem ismertem még olyan szeretetet, mint amit tőled kapok.