Smink nélküli fotóján teljesen felismerhetetlen Megan Fox - kép

Megan Fox egy hónappal ezelőtt erősítette meg, hogy tényleg felbontotta az eljegyzését párjával, Machine Gun Kellyvel, de akkor további részleteket nem árult el arról, miért döntöttek így, annyit viszont igen, hogy már külön is költöztek. A páros ismerősei elárulták, hogy mindig is hullámzó volt a kapcsolatuk, ezért valószínűleg most is ki fognak békülni.