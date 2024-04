Többnapos szexpartin volt Paul McCartney, amikor megjelent a felesége

A Beatles sztárja egy bungalóban töltött három napot két női rajongójával, Ron Kass amerikai producer, lemezkiadó-vezető szerint - írta a The Sun. "Aztán megérkezett Linda, és a két lány még mindig vele volt. Végül Paul megszabadult a lányoktól, aztán befogadta Lindát" - olvasható az All You Need Is Love: The End of the Beatles című könyvben, mely a napokban jelent meg.

Paul McCartney és Linda 1972-ben

Fotó: AFP