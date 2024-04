Összeomlott a Házasság első látásra egyik botrányos szereplője

A Married at first sight 2013-ben indult hódító útjára a világban és lett az elmúlt tíz év egyik legtöbbet emlegetett formátuma. Harminc országban, közel száz szezon készült a műsorból, és az itt kötött házasságokból már tíz gyermek is született. És hogy miért is ennyire rendhagyó ez a tévéműsor? Mert a benne szereplők nem a klasszikus jelentkezés-ismerkedés-randi-párválasztás idővonalon haladnak, hanem arra vállalkoznak, hogy teljesen vakon, egy szakértői csapat által számukra ideálisnak talált partnerrel az első találkozásukkor összeházasodnak.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

A magyar verzió a TV2-n hatalmas siker volt, kiváló nézettség mellett ment a műsor, amelyben a párok először az esküvőn pillantották meg egymást, és miután kimondták a boldogító igent, kezdetét vette életük legnagyobb kalandja. A nászút után összeköltöztek, és megkezdték a közös életüket. Voltak párok, ahol mindkét fél próbálkozott, de olyan házaspárt is láthattak a tévézők, ahol a férfinak az első pillanatban elment a kedve mindentől, mert szőkére vágyott, helyette fekete hajú feleséget kapott.

A Házasság első látásra lehetőséget adott azoknak az egyedülálló nőknek és férfiaknak, akik túl vannak jó pár érzelmi csalódáson, kudarcba fulladt próbálkozáson, és nem sikerült még szerelmet találniuk. Az első csóktól az első könnyekig a kamerák sok pillanatukat dokumentálták, miközben szakértők elemezték a kapcsolatukat.

A hetek során volt számos vicces, megható, emlékezetes és botrányos pillanat, sokaknak lettek kedvenc szereplői.

Enikő és Peti párosa az első adásban összejött, tetszettek egymásnak, elégedetten mustrálgatták a másikat az anyakönyvvezető előtt, de a kellemes nászút, a látszólagos boldogság után az együttélés már nem volt egyszerű, több veszekedés után külön is költöztek. A csütörtöki adás előzetese szerint nem csak a férfinak, Enikőnek is elege lett.

“Belefáradtam ebbe, elég, elég, elég! Olyan szintű közömbösséget érzek, hogy én ezt lelkileg nem bírom!” - fakadt ki a kamerák előtt a nő, aki folyamatos, néha meglepő szövegeivel sok szórakoztató pillanatokat okozott a nézőknek. Mivel kiváló realitykaraker, nem lenne meglepő, ha a második évadban is ott lenne, már egy új férj oldalán, vagy más műsorban is bevetnék - de nézze meg a videót!

Az Origo megkereste a párkapcsolati reality szakértőit, akik meglepő titkokat árultak el nemcsak a szereplőkről, de a műsorról is. Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szexológus tanácsadó, Tóth Melinda pszichológus, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik, valamint Gaál Viktor pszichológus, fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása. Ők hárman tehát tudományos módszerekkel keresik meg a tökéletes párt azoknak, akik szinte már feladták a reményt.