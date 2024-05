Így változtak A narancsvidék sztárjai 20 év alatt - képek

Ben McKenzie (Ryan Atwood)

Ben McKenzie volt a sorozat ügyeletes szépfiújának, Ryan Atwoodnak a megformálója, akinek a posztere ott volt minden lány szobájában. A karakter egy nehéz, szegény körülmények között élő fiatal életét követi nyomon, akit őrizetbe vesz a rendőrség, így találkozik a gazdag ügyvéddel, aki befogadja őt a luxusotthonába.

McKenzie 2014-2019 között a Gotham című sorozatban a főszereplőt, Jim Gordont alakította. Azonban nemcsak színészként, de rendezőként és forgatókönyvíróként is bizonyított az alkotásban. 2017 óta boldog házasságban él Morena Baccarin színésznővel, akivel még 2014-ben, a Gotham forgatásán szerettek egymásba. A párnak egy kislánya és egy kisfia született.

A felesége egyébként vendégszerepelt A narancsvidék című sorozatban, azonban akkoriban nem került kapcsolatba a jelenlegi férjével.

A színész nemrég kiadott egy könyvet, melyben hangot adott a kriptovaluták és az azt támogató hírességek megvetésének.

Ben McKenzie

Fotó: Getty Images/Jon Kopaloff, Kristina Bumphrey

Mischa Barton (Marissa Cooper)

Mischa Barton volt a csapat legfiatalabb tagja, 17 évesen kapta meg Marissa Cooper, a gazdag, de bizonytalan lány szerepét, aki szerelmes lesz a szegény, zűrös múltú szomszéd srácba. A színésznő (vigyázat spoilerveszély) mindenki meglepetésére a harmadik évad után otthagyta a sorozatot, mert saját bevallása szerint elege lett. Állítólag több kollégája is sértő, durva megjegyzéseket tett rá. Ezt követően karrierje háttérbe szorult és csak a bulizásnak élt. 2007-ben részegen vezetett, elkapták a rendőrök, és le is tartóztatták. Többször is idegösszeomlása volt, és a pszichiátrián is kezelték. Saját bevallása szerint túl nagy volt rajta a nyomás, ezért nyúlt különböző drogokhoz.

2016-ban a Dancing With the Stars című műsorban versenyzett, 2019-ben pedig csatlakozott a The Hills: New Beginnings stábjához, azonban az első évad után otthagyta a sorozatot. Szerepelt a St. Trinian's - Nem apácazárda, a Szűzlányok ajándéka, a Hazatérés, valamint a 2023-ban bemutatott Invitation to a Murder filmben is.

A színésznő évek óta küzd a kilókkal, 2014-ben brutálisan meghízott.