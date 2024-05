Berki Mazsi leendő anyósával és kislányával pózol

Berki Mazsi a hot! magazinnak nyilatkozott, mint mondta nagyon meg van hatódva, mert látja, mennyire nő a kislánya. A műsort is megkönnyezte. Kislánya, Emma már folyékonyan beszél, és amit hall, azt elismétli, legyen az mondóka vagy dalszöveg, hihetetlenül gyorsan megtanulja, ráadásul képes az édesanyja eszén is túljárni - mesélte a magazinnak. Az ünnepségen közös fotó is készült, amit ITT láthatnak.

Emma két és fél éves, hároméves kortól lesz kötelező az óvoda - folytatta. Mivel őszi gyerkőc, ezért maradunk még egy évet a bölcsődében. Szeretjük a jelenlegi bölcsijét, hiszen fantasztikusak a pedagógusok, nagyon szeretik a kislányomat, nem utolsó sorban pedig őt sem szeretnénk kimozdítani ebből a stabil környezetből - folytatta.

Nem menne vissza a fővárosba

Közel egy éve otthagyták a főváros zaját, és egy csendes vidéki városba költöztek. Mazsi számára azonban nem indult felhőtlenül az ottlétük: idő kellett, amíg megtalálta a város szépségeit.

– Amikor Budapestről Székesfehérvárra költöztünk, először nehezen találtam a helyem. Nem voltak barátaim helyben, és egyedül éreztem magam. Ma viszont azt mondom: nem biztos, hogy visszaköltöznénk a fővárosba. Nagyon közel van hozzánk minden, és még csúcsforgalomban is gyorsan odaérek mindenhova. Itt sokkal családiasabb a környezet, és közvetlenebbek az emberek – ecsetelte Mazsi, hozzátéve, hogy Emmának is könnyen ment a beilleszkedés. (Bors)