Budapesti múzeumban tűnt fel Dwayne Johnson - fotó

Első születésnapját ünnepli, egy éve 51 magyar és külföldi híresség viaszszobrával nyitott meg a budapesti Madame Tussauds, amely a híres múzeumlánc első közép-európai panoptikuma lett.

Az 52. látványosságként Dwayne Johnson figurája érkezett meg Dubajból annak a halványkék öltönynek a másában, amelyet a színész 2018-as filmje, a Felhőkarcoló premierjén viselt. Johnson egyébként igen népszerű a Madame Tussauds látogatói körében (is), a londoni, a New York-i, a Las Vegas-i, az amszterdami és a berlini múzeumban is látható szobra.

Dwayne Johnson viaszszobra a budapesti Madame Tussauds-ban

Fotó: Madame Tussauds Budapest / Madame Tussauds Budapest

Annak idején maga Dwayne Johnson is aktívan részt vett a figura kialakításában, amivel aztán maradéktalanul elégedett is volt a híradások szerint – ellentétben a párizsi Grévin múzeumba készült másával, amelynek jóval világosabbra sikerült a bőrszíne.

Hónapokig készül egy ilyen figura

Egy élethű viaszfigura egyébként hónapokig készül több ezer felvétel alapján: a folyamatról nemrég Palvin Barbara mesélt részletesen, akinek a budapesti Madame Tussauds-ban szintén látható szobra, a mai magyar sztárok közül Hosszú Katinkáé mellett.

Palvin Barbara számára a legizgalmasabb volt, amikor egy Los Angeles-i stúdióban 360 fokos kamerafallal körbefotózták a teste minden részletét, amelyet aztán különböző szakemberek próbáltak minél élethűbben visszaadni – ami az ő esetében is óriási munka volt, a Madame Tussaudsban látható szobra végül hat hónap alatt készült el.

"Minden kis részletre van specialista, egy ember csinálja a szemem színét, egy ember a testbőröm színét, egy ember a hajat, amit aztán szálanként tesznek be a viaszfigurába. Csodálatos, amit ezek az emberek csinálnak, és hálás vagyok, hogy én is részese lehetek ennek" – mondta Palvin Barbara, hozzátéve, hogy az ő esetében a hajszíne volt a legproblémásabb, öt árnyalatból kellett kikeverni.

"Elég különös érzés, mert sok képet és videót látok magamról, most azonban egy életnagyságú báburól, egy hasonmásról van szó" – magyarázta a világhírű magyar modell, aki még kezet is fogott a szobrával, sőt meg is dicsérte, hogy milyen jól néz ki.