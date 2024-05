Jákob Zoltán: Járnak néha hozzám hölgyek

Jákob Zoltán A Nagy Ő-vel lett ismert a TV2-n, nemrég pedig életmódprogramjáról beszélt. Egy fehérjeszeletet is szóba hozott, amely szerinte felettébb népszerű. "Nagyon sokan szeretik. Már dugdosom otthon a szekrényben, mert mindenki el akarja venni tőlem” - magyarázta az üzletember.

Jákob Zoltán imád utazni

Fotó: Instagram/Jákob Zoltán

Hogy ki az a mindenki? Ezek szerint járkálnak hozzá olyanok, akik esetleg különösen kedvesek is a szívének? - kérdezte tőle a Ripost. "Mindenki fontos a szívemnek. Járkálnak, igen. Bár nem is azt mondanám, hogy járkálnak… De járnak néha hozzám olyan hölgyek is, akik vagy fontosak lesznek a szívemnek, vagy nem annyira, ezt nem tudjuk" - sejtelmeskedett A Nagy Ő.

Kellemetlen dolog történt vele

Mint írtuk, Jákob Zoltán kínos helyzetbe került, mikor hirtelen, az út közepén megállt az autója a budapesti Balatoni úton egyik délután. Sokan elhaladtak mellette, voltak, akik segíteni is próbáltak neki a szerencsétlen szituációban. "Amikor elindultam otthonról, hatvan kilométernyi üzemagyagot jelzett az autó. A Ferrariról tudni kell, hogy az üzemanyag fogyasztás sok mindentől függ, például a beállításoktól, városban megyek vagy autópályán" – kezdte a történetet Jákob Zoltán.

"Tíz percet autóztam, épp benzinkutat keresve, amikor egy emelkedőhöz értem ahol a dőlésszög miatt nem jutott elég üzemagyag a rendszerbe. Lefulladtam, alig tudtam félre állni. Szerencsére a mögöttem érkezők közül többen is felajánlották a segítséget, többek között egy teherautós, aki el is indult üzemanyagért. Aztán a következőnél kanna is volt, és benzin is,

végül úgy alakult, hogy többektől is kaptam benzint.

Arra gondoltam, hogy ha ott maradok még egy órácskát, akkor tele is lesz a tankom, benzinkút sem kell" - magyarázta.

"Szerettem volna meghálálni a segítséget, legalább annyival, hogy kifizetem a betöltött üzemanyagot, de ezt nem hagyták az emberek. Azt válaszolták, hogy én már annyi embernek segítettem, hogy ennyit megérdemlek. Megmondom őszintén, hogy ez nagyon jól esett" – árult el a Borsnak a milliárdos, majd hozzá tette: "Egyébként levontam a tanulásgot, amit mindenkinek javaslok: soha ne indulj el majdnem üres tankkal, olyan autóval, amelyiknek az orrában van a motor és hátul a tank."