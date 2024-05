Rettenetesen kínos dolog történt Jákob Zoli méregdrága Ferrarijával

Jákob Zoltán kínos helyzetbe került, mikor hirtelen, az út közepén megállt az autója a budapesti Balatoni úton egyik délután. Sokan elhaladtak mellette, voltak, akik segíteni is próbáltak neki a szerencsétlen szituációban.

Amikor elindultam otthonról, hatvan kilométernyi üzemagyagot jelzett az autó. A Ferrariról tudni kell, hogy az üzemanyag fogyasztás sok mindentől függ, például a beállításoktól, városban megyek vagy autópályán...

– kezdte a történetet Jákob Zoltán, aki így folytatta:

"Tíz percet autóztam, épp benzinkutat keresve, amikor egy emelkedőhöz értem ahol a dőlésszög miatt nem jutott elég üzemagyag a rendszerbe. Lefulladtam, alig tudtam félre állni. Szerencsére a mögöttem érkezők közül többen is felajánlották a segítséget, többek között egy teherautós, aki el is indult üzemanyagért. Aztán a következőnél kanna is volt, és benzin is, végül úgy alakult, hogy többektől is kaptam benzint. Arra gondoltam, hogy ha ott maradok még egy órácskát, akkor tele is lesz a tankom, benzinkút sem kell" - magyarázta.

Levonta a tanulságot

Szerettem volna meghálálni a segítséget, legalább annyival, hogy kifizetem a betöltött üzemanyagot, de ezt nem hagyták az emberek. Azt válaszolták, hogy én már annyi embernek segítettem, hogy ennyit megérdemlek. Megmondom őszintén, hogy ez nagyon jól esett.

– árult el a Borsnak a milliárdos, majd hozzá tette:

Egyébként levontam a tanulásgot, amit mindenkinek javaslok: soha ne indulj el majdnem üres tankkal, olyan autóval, amelyiknek az orrában van a motor és hátul a tank.

Folyamatosan a luxusautóival dicsekszik

Korábban írtunk arról, hogy először a TikTok-oldalán mutatta meg Jákob Zoltán azt a Ferrari Purosangue típusú SUV-t, amire végül hónapokat várt. Azóta megérkezett hozzá az autó, de újabb tervei vannak, májusban egy McLarennel bővül a gyűjteménye.

Jákob Zoltán akkor Tények Pluszban mesélt legújabb Ferrarijáról, ami 230 millió forintba került. A Mokkában is ugyanez volt a téma, ahol elárulta, erre az évre kiélte az autóvásárlási mániáját, de máris megvannak a további tervei.

Már meg van rendelve, májusban jön egy McLaren. Abból a legnagyobb, legújabb, 750 lóerős. Két év múlva pedig Lamborghiniből a legújabb, a Revuelto

– mondta.