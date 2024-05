Felismerhetetlenre öregedett a Knight Rider sztárja - fotók

A Knight Rider nézői bizonyára emlékeznek az April Curtis nevű szereplőre is, aki a második évadban helyettesítette Bonnie-t a Michael Knightot segítő csapat technikusaként.

Aprilt 22 epizódban játszotta Rebecca Holden, aki korábban keresett modell volt, illetve olyan sorozatokban is vendégszerepelt, mint a Magnum, a Taxi, a Nagyon különleges ügyosztály vagy a T. J. Hooker.

David Hasselhoff és Rebecca Holden a Knight Rider idején

Fotó: NBC / NBC

Színésznőként a Knight Riderben kapta tehát az első komolyabb szerepét, utána pedig a General Hospitalban láthattuk hosszabban. Szintén csak egy-egy epizódban jelent meg például a Szerelemhajóban, a Mike Hammerben vagy a Remington Steele-ben, miközben olyan filmekből is emlékezhetünk rá, mint az Óvakodj a rendőrnőtől, az Örömkölyök vagy a Fedőneve: Jane Doe – Rossz arcok.

Legutóbb a feltámasztott Saved by the Bellben tűnt fel 2020-ban, de elvileg négy film (The Life Force, Was Once a Hero, Realm of the Waterfall, Bucks of America) és egy sorozat (Vice Squad: Los Angeles) is érkezik vele hamarosan.

Már 65 éves

Rebecca Holden a modellkedés és a színészet mellett zenéléssel is foglakozott: énekesnőként is kipróbálta magát, ismertebb számai például a The Truth Doesn't Always Rhyme vagy a License to Steal. Már modellként benne volt egyébként egy countryzenekarban, később aztán a maláj király előtt is fellépett, a 2010-es években pedig Kevin Sasakival turnézott.

Jótékonysági tevékenységéről is ismert: az éhínség idején Etiópiába utazott, de többek között az 1985-ös mexikóvárosi földrengés áldozatainak is segített.

Első férje gyerekkori szerelme, Bob Vassallo volt, a második férje pedig Joel Diamond zeneszerző, akivel 2015 óta házasok. Rebecca Holden ma már 65 éves, nézze meg egy-két újabb fotón a következő oldalon!

