Kiderült, mi van valójában Marics Peti és a szexi magyar énekesnő között - kép

Hatalmas port kavart a múlt hónapban, amikor többen is felismerni vélték Marics Petit, amint a Binhky művésznéven ismert influenszer oldalán sétálgatott egy plázában. Az informátor szerint a nő a vőlegényét csalhatta meg az énekessel, akivel az eljegyzésüket is felbontották, közös képeik eltűntek, majd bejelölték egymást Marics Petivel. Később egy bulvár témákkal foglalkozó csoport másik tagja is jelezte, hogy látta őket kettesben akkoriban. Ekkor még egyikük sem reagált a róluk szóló pletykákra, de állítólag az énekesnő egykori vőlegénye durva hozzászólásban árulta el, hogy mi van a zenészek között.

Pető Brúnó és Marics Peti a Zsákbamacska műsorvezetői. Marics a magánéletét azonban egyre inkább óvja

Fotó: TV2 / TV2

Sajnos igaz! A kedves menyasszonyom és Peti összejöttek a hátam mögött csúnyán. Nekem nem szólva, hónapok óta csinálják

- írta a megcsalásról szóló hírekről a férfi az Instagram-oldalán, de véleménye hamarosan eltűnt az oldalról, ami Binkhy állításai szerint csak egy hamis hozzászólás, amit valaki a volt párja nevét felhasználva tett közzé, hogy őt rossz színben tüntesse fel.

A 24 éves énekesnő és Marics továbbra is tagadták, hogy lenne köztük valami, sőt, azt is, hogy egyáltalán közelebbről is ismernék egymást.

Követjük egymást Instagramon, ez igaz, de ebből nem kell semmilyen következtetést levonni.

A hírnek semmilyen alapja nincs, nem vagyunk együtt Petivel, nincs köztünk semmi és még csak nem is találkoztunk. Ha találkoztunk volna, biztos készült volna fotó rólunk" - nyilatkozta korábban Binhky, Marics azonban a helyzethez képest elég szűkszavúan beszélt a történtekről, azonban többeknek feltűnt, hogy korábban már elszólta magát a kapcsolatról.

Binhky egy árulkodó fotóval buktatta le magát, kiderült az igazság

Fotó: Binhky Instagram

"Nagyon messze elkanyarodtunk a filmtől, nem tudom, hogy érdekes-e ez itt" - mondta a Demjén-film kapcsán Marics, aki a magánéletéről is ejtett néhány szót Abaházi Csaba műsorában, mivel a műsorvezető jelezte neki, hogy nyugodtan beszélhet a magánéletéről is. Ekkor kezdett bele az énekes, a mondata végén azonban árulkodó nevetésbe kezdett, egyáltalán nem biztos, hogy komolyan is gondolta, amit mondott.

Van egy csaj... Huszonnégy éves... Nagyon jó...

- mondta Marics Peti, aki sokak szerint az épp ennyi idős Binhkyre utalhatott ekkor, akinek szexi fotóit a linkre kattintva tekintheti meg!

Most az énekesnő végleg tisztázta a kettejükről szóló pletykákat, ugyanis félreérthetelen helyzetben fotózta magát, amivel mindent elárult.

A fenti képet az énekesnő osztotta meg korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben a minap, ami arról árulkodik, hogy új kapcsolata van, hiszen kéz a kézben fotózta magát egy férfival. A képet egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagjai osztották meg újra, ahol elindultak a találgatások, vajon ki lehet a rejtélyes férfi, azonban egyben biztosak, hogy nem Marics Peti az - írja a Bors.