Metzker Viki a tengerparton vetkőzött le: majd kiesnek a bikinijéből a hatalmas mellei - kép

A Dancing with the Stars sztárja már többször került nagy magazinok, köztük a Playboy címlapjára, és egyáltalán nem áll távol tőle, hogy megváljon a ruháitól, korábban is szívesen vetkőzött. Metzker Viki büszke az alakjára, ezért mikor alkalma nyílik rá, előszeretettel mutogatja formás, kerek fenekét vagy hatalmas melleit. A DJ és egykori playmate még Hugh Hefner híres villájában és Las Vegas-i klubjában is megfordult, amire a mai napig hatalmas élményként és lehetőségként tekint.

A zenész azóta hozzáment a BSW zenekarból ismert párjához, Ferenczei Gáborhoz, akivel jelenleg Abu Dhabiban nyaral. A vakációjukról több képet is megosztott a közösségi oldalán, az egyiken egy bikiniben látható, melyből majd kiesnek az óriási mellei.

Hú Viki, nagyon szexi képek

- írta egyik követője.

"Wow" - jegyezte meg szűkszavúan, de egyértelműen, hogy mit gondol a DJ-ről egy férfi.

Dögös vagy

- olvasható a bók.

Két éve volt az esküvője

2022-ben házasodott össze Metzker Viki és Ferenczei Gábor, aki Gaben néven szerepel a BSW együttesben. Az esküvőről a feleség több fotót is mutatott az Instagram-oldalán, melyet akkor két óra alatt több mint 25 ezren kedveltek.

DJ-ként is sikeres

Metzker is befutott a klubokban. 20 évesen adta ki első mixét, 2009-ben legjobb fiatal DJ-nek választották, 2015-ben pedig egyenesen ő lett a legjobb a magyar DJ Szövetségnél - ő nyert közönségszavazatokkal. Ő is zenélt rengeteg európai országban, de kapott munkát amerikai, kínai, orosz, dubaji, japán, dél-koreai és ausztrál klubban is.

2009-ben arról írtak a lapok, hogy Hugh Hefner, a Playboy alapítója és tulajdonosa a playmate-ből lett DJ-t korábban meghívta exkluzív partijai egyikére, később pedig saját klubjában zenélhetett. „Fantasztikusan éreztem magam... Olyan hírességek voltak ott, mint Ashley Olsen és Tara Reid színésznők, vagy Bridgette Marquardt Playboy-modell, Hugh Hefner egykori barátnője.