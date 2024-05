Az egyik legszexibb világsztárral fotózkodtak a magyar sztárok

A 365 nap sztárja, a világ egyik legszexibb férfijának kikiáltott Michele Morrone ismét Magyarországon járt, miután itt forgatott reklámfilmet a Hell Energyvel. A cég új gyárát a minap adták át Szikszón, ezzel összefüggésben került sor egy partira, ahol Morrone mellett több magyar sztár is jelen volt.

Az említett reklámfilm producere Hajdú Péter volt, aki korábban óriási kárt is okozott, amikor Morronéval biliárdozott: annyira produkálni akarta magát a világsztár előtt, hogy egy rosszul sikerült lökéssel összetört egy kétmillió forintos vázát. A műsorvezető akkor döbbent arccal mutatta a darabokat a sármos színésznek, Morronét azonban nem hatotta meg különösebben a baleset, jót nevetett az eseten.

Hajdú Péternek így a mostani partin sem kellett kerülgetnie a sztárt, közös fotót is posztolt vele az Instagramon. "Kösz tesó" – a bejegyzéséhez csak ennyit írt angolul. Nézze meg a képet!

Hajdú Péter posztja Michele Morronéval:

Hasonló közös fotót például a jelenleg a Zsákbamacskát vezető T. Dannynek is volt alkalma készíteni, miközben az eseményről többek között Szabó Zsófi is bejelentkezett – ő azonban (egyelőre) nem mutatta jelét annak, hogy a világsztárral is beszélt volna.

T. Danny és Michele Morrone

Fotó: Instagram/T. Danny

Szabó Zsófi a Hell Energy eseményén

Fotó: Instagram/Szabó Zsófi

Ki az a Michele Morrone?

Michele Morrone olasz színész, aki a 365 napnak köszönhetően egy szempillantás alatt világsztárrá és szexszimbólummá vált, egyből olyanokhoz hasonlították, mint Brad Pitt, George Clooney vagy Pierce Brosnan – holott a filmben egy maffiavezért játszott, aki elraboltatott egy nőt, és fogva tartotta 365 napig: ennyi időt adott neki, hogy beleszeressen.

A színész azóta például Megan Foxszal is dolgozott együtt (a Subservience című sci-fin), az Instagramon jelenleg majdnem 16 millióan követik. Világszerte rajonganak érte a nők, magyarországi tartózkodása során is megesett, hogy egész csapat rohamozta meg, miután kiderült, hogy hol szállt meg – ami miatt a reklámfilm forgatása is több mint egy órát csúszott.