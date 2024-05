Meghalt a Super Size Me alkotója és főszereplője

53 évesen, rákban halt meg Morgan Spurlock amerikai filmes, akit főleg a Super Size Me című dokumentumfilmjéből ismerhettek a nézők.

A 2004-es Super Size Me-ben Spurlock egy hónapig csak a McDonald'sban evett, aminek során (a film szerint) több mint tíz kilót hízott, depresszióssá vált és májproblémája alakult ki. Filmje komoly vitát indított el a gyorséttermekkel, azok társadalomra gyakorolt hatásával kapcsolatban, egyébként 22 millió dolláros bevételt hozott világszerte.

Spurlock 2017-ben elkészítette a Super Size Me 2: Holy Chicken!-t is, legutóbbi filmje, a Springfield of Dreams: The Legend of Homer Simpson pedig a Simpson család főszereplőjéről szólt.

Morgan Spurlock rendezőként összesen 23, producerként 69 filmet jegyzett, a MeToo-mozgalom kapcsán pedig maga ismerte be, hogy ő is "a probléma része" volt, többször zaklatott nőket szexuálisan.