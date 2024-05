Nánási Pál elmondta, miért volt különleges a félmeztelen modellek fotózása

"A Next Top Model Hungary következő fotózása, ami a ma esti epizódban látható, nem csak azért különleges, mert kettőnk munkája összetalálkozott Nórival. Hanem azért, mert lássuk be, nem jellemző, hogy a Nánási Stúdióban alulöltözött férfiak pózolnak a kamerám előtt... Hölgyeim, szívesen!" - írta közösségi oldalán Nánási Pál, Ördög Nóra férje. Mint ismert, ő fotós, Ördög Nóra pedig a Next Top Model Hungary műsorvezetője.

Mint írtuk, a világ számos pontján hatalmas népszerűségnek örvendő tehetségkutató valóságshow Magyarországra érkezett. Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én rajtolt el a Next Top Model Hungary, amely hetente van képernyőn.

A sikerért meg kell küzdeni: ezt jól tudja Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán is, így nincs lesz könnyű dolga annak a lánynak, aki a műsor legjobbja szeretne lenni. Az áhított topmodell-karrier mesésnek és csillogónak tűnik, de rengeteg kihívást és embert próbáló feladatot rejt, ez kiderült az elmúlt hetekben.

Next Top Model Hungary

Fotó: TV2

A szépség alapfeltétel: ezen túl annak, aki a legjobb akar lenni, minden kitartására, erejére, alkalmazkodóképességére szüksége lesz a verseny során. A lányoknak nem csak az olykor extrém körülmények között zajló fotózások jelentik a kihívást, egymással, legbelsőbb félelmeikkel, az együttélés nehézségeivel és a saját múltból visszaköszönő traumáikkal is meg kell küzdeniük a top modellé válás útján.

A lányokat ezen az úton a szakmai zsűri mellett számos, a divat világában már bizonyított szakember segítik, hogy legjobb formájukat nyújtsák: többek között Kiss Márk, a Next Top Model Hungary divattervezője és stylistja, aki öltöztette már Palvin Barbarát és Mihalik Enikőt is. A lányokra földön, vízen, levegőben, havas hegycsúcsok között vagy épp napfényes tengerparton is feladat várt. Természetesen volt pár botrány is a hetek során.

A tét hatalmas, hiszen a Next Top Model Hungary győztese elnyeri a Magyarország Következő Top Modelje címet, vele együtt 10 millió forintot,

valamint két évre szóló exkluzív modell szerződéssel lesz gazdagabb Magyarország egyik legnevesebb modellügynöksége, az Icon Modell Managment jóvoltából, amely ügynökség többek között Palvin Barbarát is menedzseli karriere kezdete óta.

