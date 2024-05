Palvin Barbara merészen kivágott ruhában mutatta meg tökéletes alakját - fotók

Sok más világsztár mellett Palvin Barbara is megjelent a cannes-i filmfesztiválon, legújabb fotói alapján pedig egyenesen Cannes királynőjének nevezte az Instagramon egy hozzászóló – ami nem is csoda, hisz a világhírű magyar modell fantasztikusan néz ki a kivágott, a hasát láttató ruhában. Nézze meg friss posztját a francia Riviéráról!

Palvin Barbara fotói Cannes-ból:

Palvin Barbara másik, szolidabb szettben is megjelent a fesztiválon, hivatalos fotók készültek róla például május 20-án a Donald Trump fiatalkorát bemutató film, a The Apprentice premierjén. A modell erre az alkalomra egy csipkés fekete darabot választott, nézzen meg erről is egy képet!

Palvin Barbara a The Apprentice bemutatóján 2024. május 20-án:

Palvin Barbara a 2024-es cannes-i filmfesztiválon

Fotó: NurPhoto via AFP/Daniele Cifalà/NurPhoto / NurPhoto via AFP/Daniele Cifalà/NurPhoto

Boldog házasságban él

Palvin Barbara nemrég Arnold Schwarzenegger fiával, Patrick Schwarzeneggerrel vett részt egy divatfotózáson, de egyébként boldog házasságban él Dylan Sprouse színésszel, akit ikertestvérével, Cole-lal együtt már gyerekként megismerhetett a közönség: ők játszották az ikerpárt a Zack és Cody életében és folytatásaiban.

"Képessé váltam arra, hogy egy olyan emberrel éljek együtt, aki nem a nővérem vagy valamelyik családtagom. Kemény együtt élni Barbival, de összességében megéri. Őszintén mondom!

Nagyszerűek a reggelek, nyugodt érzés a feleségem mellett ébredni.

Egyébként klassz kimondani, hogy a feleségem, ráadásul Borat hangján szoktam mondani. Ez is mókás. Amikor felébredek, és látom, ahogy a gyönyörű feleségem alszik, aztán ránézek a házunkban a kutyámra meg azokra a dolgokra, amiket szeretek, megnyugtató számomra. Arra késztet, hogy még keményebben dolgozzak" – mondta a Palvin Barbarával való együttélésről, a kapcsolatukról Dylan Sprouse.

A pár egy ideje Los Angelesben él, átköltöztek New Yorkból. "Dylan és én vásároltunk egy házat Los Angelesben, teljesen odáig vagyunk érte.

Mindent magunknak csinálunk a felújításnál, így a hétköznapokon simán lehet engem látni, ahogy padlót csiszolok, javítom az ablakokat, festek dolgokat.

Alapból lusta ember vagyok, de ilyen aktív sosem voltam még. Ez viszont normális, izgatottak vagyunk a közös projekttől" – mesélte a költözés idején Palvin Barbara.