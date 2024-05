Megnapoztatta a melleit a TV2 bombázója - fotó

Az Exatlon Hungary, ahol Szabó Franciska, a korábbi U23-as Európa-bajnok cselgáncsozó igazán ismert lett, egy 2019-ben indult, török licencen alapuló sportreality, amely a TV2-n futott. Az első három évad műsorvezetője Palik László, a negyedik évad műsorvezetője Monoki Lehel volt. A második évadtól kezdődően egy új online riporterrel bővült a stáb: a második és a harmadik évadban ezt a pozíciót Gelencsér Tímea töltötte be, a negyedik évadban pedig Nagy Réka vette át a szerepet.

A 2022-es Exatlon Hungary negyedik évada All Star évad volt, vagyis az addigi három évad legeredményesebb versenyzői küzdöttek meg a főnyereményért és a dicsőségért. A műsor után többen is megmaradtak a médiában: Gelencsér Timi megnyerte a Dancing with the Starst, indult az Ázsia Expresszben is. Tóth Dávid szintén szerepelt ebben az utazós-kalandos realityben, meg is nyerte, de sokan emlékezhetnek rá a TV2 táncos show-jából és persze ő volt A Nagy Ő pár évvel ezelőtt. Pap Dorci, Somhegyi Krisztián, Kocsis Lilkó, Kempf Zozó, Salander Dorina, Novák Zalán, Mischinger Péter is felbukkant több műsorban azóta.

217 ezren követik már az Instagramon Szabó Franciskát (köztük nagyon sok a külföldi), akit az Exatlonban ismerhettek meg a tévézők. Jó ideje az Egyesült Államokban él, pankrátori karriert épít elég sikeresen, itt az újabb posztja:

