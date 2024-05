Valami történt Dua Lipával: felismerhetetlen! - fotók

Újabb fotókkal sokkolta követőit Dua Lipa, aki az elmúlt időszakban számtalanszor változtatta meg a megjelenését. Legutóbb, amikor vörös hajszínre váltott, minden addigi képét letörölte a közösségi oldaláról, és egy új fotóval jelentette be a változást, valószínűleg azt szimbolizálva, hogy egy új szakaszhoz ért a karrierjében és az életében is.

Lipát már lehetett látni rövid hajjal, hosszú hajjal, színe volt fekete, barna, vörös is, sőt az Argylle: A szuperkém című akcióvígjátékban rövid szőke parókában játszotta a csábító bérgyilkosnő szerepét Henry Cavill oldalán. Úgy tűnik, hogy megtetszett neki ez a külső, ugyanis legújabb fotóin szőke hajjal sokkolja a követőit. Ám nemcsak a haját, de szemöldökét is kiszőkítették, amit már nem először próbál ki az énekesnő.

A háromszoros Grammy-díjas koszovói-albán származású angol énekesnő most egy magazin kedvéért vállalta az extrém fotózást, ahol kócos szőke hajjal, szakadt ruhákban és szőkített szemöldökkel pózolt a kamerának. A 28 éves Dua Lipa azért hozta a szokásos formáját, és elég szexi fotókat készítettek róla, természetesen tangás fenekéről is készült több felvétel is.

A képek között lapozhat:

A szőke hajon túl a szőkített szemöldök teszi extrémmé az énekesnő megjelenését, bár nem tudni, hogy ezt a stílust csak a fotózás kedvéért vállalta, vagy mostantól így számíthatnak rá a rajongók a koncertjein is. A szőkített szemöldök abszurd trendje a tavalyi évben terjedt el leginkább, és úgy tűnik, hogy hiába nagyon megosztó ez a stílus, nem tűnik el a divatvilágból.

Elsősorban a nagy divatházak és a sztárok hozták divatba ezt az abszurd stílust, mely hatalmas népszerűségre tett szert. A TikTokon azóta is terjednek a szőkítésről szóló oktatóanyagok, melyek hatalmas megtekintéseket generáltak az oldalon. A sztárvilágban elsőként Kim Kardashian és húga, Kendall Jenner élt ezzel a módszerrel, hazánkban Szabó Zsófi sokkolta először követőit, amikor szemöldök nélküli képeket posztolt magáról, de Dua Lipa sem először él ezzel a megoldással.