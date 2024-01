Tóth Katica és Suti András, a Dancing with the Stars táncosai nyolc évig voltak egy pár. Két és fél évvel a lánykérés után azonban valami megváltozott, a világjárvány ideje alatt jöttek rá arra, hogy jobb lenne nekik külön. Felbontották az eljegyzésüket, de megmaradt köztük a jó viszony.

Annak, hogy kevesebb a közös tartalom, az az oka, hogy már régóta nem alkotunk egy párt az életben. A szeretet, a tisztelet, az megmaradt, rengeteg minden van mögöttünk, sokat köszönhetünk egymásnak. Közös döntés alapján ért véget hullámvölgyeken keresztül... Próbáltuk megmenteni a kapcsolatot, de arra jutottunk, hogy jobb lesz külön. A közös munka ettől még működőképes, továbbra is szeretjük egymást. A műsor felkészülése alatt is segítjük egymást, sokszor van, hogy egymás mellett próbálunk" – nyilatkozta korábban a táncosnő, aki eddig sem titkolta, hogy gyengéd szálak fűzik Tasi Dávidhoz. Most egy újabb korlátozott ideig elérhető Instagram-történet tanúskodik arról, hogy az énekes az új párja. A 2023-as évéről egy videó montázst készített, ami jó pár képet tartalmaz a zenészről is.