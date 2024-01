Mint írtuk, az év végi árvíz nem kímélte Varga Viktor házát és jurtáját sem, mely a Dunához közel épült. Az énekes többször is beszámolt azóta arról, hogy mekkora kárt szenvedett, de ahhoz képest egyáltalán nem volt kétségbe esve, már neki is látott helyreállítani az épületet.

A hirtelen jött árvíz elöntötte Varga Viktor budakalászi otthonát és az ott található jurtát is, az udvart és a kertet is teljesen elmosta a Duna vize. Az énekes saját bevallása szerint csak magát okolhatja, hiszen tudta jól, milyen munkálatokat kellene még elvégezni ahhoz, hogy biztonságos legyen a háza, de halogatta azokat. Most azonban rákényszerült, hogy újra belevágjon a felújításba, de eléggé elszántnak tűnik ahhoz, hogy teljesen be is fejezze.

Csoda történt, egyrészt elkezdett elmenni a víz, most már lassan lehet kitakarítani. Másrészt itt állok a tavam mellett, ami tele van Duna vízzel, és egyszer csak látok egy fehér árnyat, amiről kiderült, hogy a Szellem nevű albínó kecsegém. Még lehet, hogy a többi halam is itt van" - számolt be az énekes egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben.

Varga Viktor már régóta saját kezűleg építgette otthonát, hogy egy nap beköltözhessen, addig pedig a jurtájában lakott. A házat cölöpökre építette az ártér miatt, a jurtában nagyobb károk keletkeztek, mert ahhoz nem érkeztek meg időben a cölöpök. Az énekes elmondása szerint nem kevés munkával jár majd a ház helyreállítása, de most sokat tanult a helyzetből.

Lehet majd meszelni, fertőtleníteni. Szétszedni a jurtát darabokra, majd egy hangárban hőlégfúvóval kiszárítani. Amint lehet, elkezdjük megépíteni a megemelt szerkezetet alá, úgy már nem lesz gond később. A legnagyobb károm a három elpusztult halam, a többi csak tanulság, hogy nem szabad semmit halogatni, kész kell lenni mindennel időben" - mondta a Blikknek Varga Viktor.

A képek között lapozhat: