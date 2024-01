Mint írtuk, újra férjhez ment az ünnepek alatt Vajna Tímea vőlegényéhez, Ráthonyi Zoltánhoz, akivel egy meghitt tengerparti esküvőn mondták ki egymásnak a boldogító igent. Az üzletemberről nem sokat tudni, az özvegy is ritkán mutatta meg őt közösségi oldalán, most azonban egy közös képpel jelentkeztek be, hiszen most először utaztak férj és feleségként.