A brit-amerikai sztár 80 éves volt. Felesége, Helen Snell egy közleményében úgy fogalmazott, hogy "David Soul – szeretett férj, apa, nagyapa és testvér – tegnap meghalt, miután bátor harcot vívott az életért a család szerető társaságában."

Soul a Starskynak és Hutchnak köszönhetően nemzetközi sztárrá vált, a sorozatot 1975 és 1979 között négy évadot élt meg. A színész alakította Ken "Hutch" Hutchinson nyomozót, Dave Starsky társát. Itt megnézheti az első részt:

Játszott a Piszkos Harry folytatásában, Az igazságosztóban, Stephen King Borzalmak városa című könyvének adaptációjában, sok más sorozat és film mellett.

Zenei karrierje is sikeres volt, nagy slágerei közé tartozik a "Silver Lady" és a "Don't Give Up on Us Baby". Utóbbi videón: