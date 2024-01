Gelencsér Timi sosem szeretett a magánéletéről beszélni, és az is nagyon ritka, hogy az aktuális barátját megmutatja a közösségi oldalán. Most kivételt tett, és mutatott egy képet az első közös utazásukról.

Gelencsér Timi Ausztriában töltött pár napot az új barátjával, akit most kivételesen egy fotón meg is mutatott. "Annyira sokat nevettünk, amíg elkészült ez a kép. Imádtuk ezt az utazást, még ha ki is jött közöttünk az első ellentét... Ugye, szerintetek is jobb a snowboard?!" - írta, viccesen utalva arra, hogy a barátja inkább a síelést kedveli.

A Dancing with the Starsból és az Exatlonból is jól ismert Gelencsér Tímea egyébként decemberben ünnepelte a 30. születésnapját, a bulira a legrövidebb szoknyájában, extrém rövid haspólóban érkezett.