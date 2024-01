James Kottak lánya a TMZ-nek mondta el, hogy édesapja Louisville-ben halt meg, de további részleteket nem árult el.

Az amerikai rockzenész számos együttesben megfordult élete során, így például tagja volt a Montrose, Warrant, Wild Horses, the McAuley Schenker Group, Buster Brown zenekaroknak is. Az 1980-as években leginkább a Kingdom Come dobosa volt, a Scorpionshoz pedig 1996-ban csatlakozott, ők alkoholproblémái miatt megváltak tőle 2016-ban.