Deák Bill Gyula komoly fájdalmakkal küzd, egyetlen térdében súlyos kopás van – amit műteni kellene, de az énekes nem hajlandó rá: fél, hogy utána többet lábra sem tudna állni. Mint ismert, a bal lábát egy orvosi műhiba miatt veszítette el még gyerekként, azóta mankóval él.

"Sajnos a jobb térdem elhasználódott és elkopott. A fájdalomtól már a koncerteket sem tudom végigállni, sokszor le kell ülnöm, és úgy énekelek. Nem csoda, hiszen dupla terhelésnek van kitéve, ráadásul komoly súlyt kellett cipelnie. Sokáig 140-150 kiló körül mozogtam, ami nyilván a térdemet is terhelte. Bár az első infarktusom után lefogytam, és a cigit is letettem, most is 98 kiló körül mozgok, ami még mindig sok egyetlen térdnek. Igyekszem azért odafigyelni az étkezésre, nem iszom alkoholt, és hordok térdgumit, ami valamennyit segít" – mondta a Blikknek.