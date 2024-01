Még mindig nem tudott visszaköltözni jurtájába az énekes, rengeteg feladata van.

Most már minden rendben, szárítom a falakat, izomból megy a fűtés és ennyit tudok tenni – mesélte legutóbbi interjújában Varga Viktor, aki, ahogy tudja, folytatni fogja az építkezést is. "Most a jurtát elvitték a mongol barátaim, ők szárítják ki nekem. Nekik van egy nagy terük rá, és ahogy megszáradt, akkor egy lábazatra építve kerül vissza, és így tulajdonképpen már árvíz biztos az is." A TV2 sztárja nehéz helyzetben van, de nem fogja fel tragédiának a dolgot.