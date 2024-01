Január 22-én megújul a TV2 esti műsorrendje: a Tények Plusz után 5 perccel korábban, 19.50-kor kerül a képernyőre a Szerencsekerék. A remek nézettséget hozó vetélkedő után, 21.45-kor startol a Kincsvadászok, a TV2 új valóságshow-ja. A Sztárok a reptéren második évadja véget ért, ezért ez a reality nem lesz adásban - a nyertesről itt olvashat.

A Kincsvadászok után, 22.35-kor visszatér sokak kedvenc magyar sorozata, a Hazatalálsz. A széria az első évad első részével lesz adásban, várhatóan a TV2 leadja a korábbi epizódokat, majd hamarosan jön a második évad.

A Kincsvadászok leírása: "a műtárgy-kereskedő showban műtárgyakkal, régiségekkel, olykor igen különös tárgyakkal érkeznek a műsor szereplői Tillához és a Kincsvadászok szakértőihez. Egy rövid elemzés után kiderül, mennyit is ér az eddig féltve őrzött családi ereklye, majd a felbecsülés után kerül a műsor öt kereskedője elé. Ha az adott tárgy elnyeri a gyűjtők tetszését, akkor elindul a licitálás, a legmagasabb ajánlat után pedig az eladó eldöntheti, megválik-e a tárgytól vagy inkább annak tudatában, mennyit is ér, hazaviszi. Meglepő fordulatok, vicces helyzetek, vérre menő licitek és megható pillanatok is várnak a nézőkre a Kincsvadászok első évadában január 22-től, ahol az is kiderül, melyik az a tárgy, ami több millió forintért kelt el." Az új műsorról itt olvashat hosszabban.