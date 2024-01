Mint írtuk, a Farm VIP legutóbbi évadának két sztárja a műsor után komolyabban is elkezdett ismerkedni egymással, nemrég bevallották, hogy több van közöttük barátságnál . Szabó Simon és Balogh Edina nem cáfolják, hogy egy párt alkotnak, de egyelőre nem sokat árulnak el magukról. Most a színésznő nem tudta megállni, és egy képet megosztott a követőivel is legújabb romantikus utazásukról.

Balogh Edina nemrég újabb részleteket árult el új kapcsolatáról, de egyelőre még nem akarják a nyilvánosságot beavatni, hiszen elég friss számukra is a dolog, még ismerkednek a műsoron kívül is.

Tudtam, hogy már nem egy barát, sokkal többet jelent nekem, és sokkal nagyobb igényem van rá, és neki is rám. Elkezdtünk randevúzni, talán így tudnám a legjobban kifejezni. És hogy most hol tartunk? Merész lenne kijelenteni, hogy tudom. Egyelőre kezdeti, friss az egész mindkettőnk életében, ennél mélyebben nem is beszélnénk erről, mert nincs itt az ideje. De egy pár vagyunk, nem cáfolom. Ha azt tenném, nem mondanék igazat. Sokan kerülnek hasonló helyzetbe, és sokan meg is osztják velem. De ahhoz, hogy mi közös élményeket gyűjthessünk, és mi is szabadon megélhessük a kapcsolatunkat, az is fontos, hogy tisztázzam a helyzetünket" - mondta nemrég Balogh Edina, aki bátrabban nyilatkozik a kettejük kapcsolatáról, mint a Farm VIP győztese, de abban egyetértenek, hogy minél több közös élményt szeretnének a műsoron kívül is, ezért már többször is elutaztak együtt.

Most a színésznő mutatott egy fotót a közösségi oldalán, melyen megjelölte Szabó Simont is, így árulta el, hogy kettesben utaztak el Bécsbe, ahol egy romantikus hétvégét töltenek el együtt.